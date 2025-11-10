Controles nocturnos en Paraná: retuvieron 14 vehículos y detectaron un conductor alcoholizado

Durante un operativo de control vehicular realizado el sábado por la noche en Paraná, se retuvieron tres autos y 11 motos por diversas infracciones. Además, se registró un caso de alcoholemia positiva. Los controles fueron coordinados por la Municipalidad y la Policía de Entre Ríos.

Retuvieron 14 vehículos y detectaron un caso de alcoholemia positiva en controles nocturnos al tránsito vehicular, desarrollado durante la noche del sábado por la Municipalidad de Paraná en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Los procedimientos estuvieron a cargo del subdirector de Tránsito y Ordenamiento Urbano, Germán Leites, y se desarrollaron en conjunto con la Policía de Entre Ríos, en cumplimiento de las disposiciones municipales vigentes. El objetivo principal fue garantizar la seguridad vial, el orden del tránsito y el cumplimiento de la normativa local.

Infracciones detectadas

Según el informe emitido por la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano, se labraron actas de comprobación y retención de vehículos por diferentes irregularidades, entre ellas:

-Falta de seguro obligatorio.

-Conductor sin licencia habilitante.

-Carencia de documentación reglamentaria.

-Motovehículos con escape libre o adulterado.

-Vehículos con dominio ilegible o modificado.

Vehículos retenidos y resultados del operativo

Como resultado de las intervenciones, se registró la retención de 14 vehículos en total:

-tres automóviles, con la participación conjunta del Cuerpo Único de Inspectores y la Policía de Entre Ríos.

-11 motovehículos, retenidos por el Cuerpo Único de Inspectores, mientras que la Policía trasladó adicionalmente varios rodados al Depósito Municipal.

-un caso de alcoholemia positiva, correspondiente a un motociclista con un resultado de 1,12 gramos por litro de alcohol en sangre.

Todos los vehículos retenidos fueron trasladados al Depósito Municipal, conforme al protocolo de actuación vigente.

Seguridad vial y trabajo coordinado

El subsecretario del área municipal, Jonathan Javier Rodríguez Mari, destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos: “El operativo se desarrolló de acuerdo con las normativas establecidas, priorizando la seguridad vial y la prevención de accidentes. La articulación con la Policía de Entre Ríos permite reforzar el control y garantizar un tránsito más ordenado”, expresó.

Estos controles forman parte del plan de fiscalización permanente que implementa la Municipalidad de Paraná para prevenir siniestros viales, reducir infracciones y concientizar sobre la conducción responsable en la ciudad.