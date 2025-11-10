Rige un alerta por fuertes tormentas para siete Departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.

La zona de afectación abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los siguientes recaudos necesarios para minimizar riesgos: