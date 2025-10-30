El aire cálido del norte impulsa un repunte de temperaturas

Este jueves, el tiempo se presentará más cálido en la región central de Argentina, con temperaturas en aumento en varias provincias, especialmente en el centro y norte. El pronóstico y la evolución del clima hacia condiciones más típicas de la primavera.

Tras varios días con temperaturas por debajo de lo normal para la época, el clima comenzó a mostrar una tendencia más acorde con la primavera. Este jueves, gran parte del país experimentó un repunte térmico, producto del ingreso de aire húmedo y cálido proveniente del norte y noreste.

Según los pronósticos, la región central será una de las más afectadas por este ascenso térmico. Si bien se mantendrá una nubosidad variable, se esperan condiciones más estables y un aumento sostenido de las temperaturas, en contraste con las jornadas frescas de inicios de semana.

Entre Ríos: máximas de 20°C y viento del norte

En Entre Ríos, las temperaturas máximas alcanzarán los 20°C, impulsadas por un viento moderado del norte, que aportará mayor humedad y aire templado. Durante la tarde, el incremento térmico será progresivo, con mejoras en las condiciones generales del tiempo.

El comportamiento atmosférico será similar en la región núcleo, donde el ambiente tenderá a templarse de manera sostenida, sin pronóstico de lluvias significativas en el corto plazo.