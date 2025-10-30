Repararán una cañería distribuidora de agua potable sobre avenida Almafuerte

Desde las primeras horas de la tarde de este jueves, personal municipal ejecutará la reparación de una cañería distribuidora del suministro sobre avenida Almafuerte, en el tramo entre calles López Jordán y Gobernador Crespo.

Por la ubicación de los conductos y el movimiento de maquinarias, en ese sector se dispondrá un corte total de tránsito sobre ese tramo de avenida Almafuerte, en el sentido de circulación este-oeste de ingreso a la ciudad. Por ello se solicita a los automovilistas transitar con precaución por la zona.

En principio no requerirá interrupción o restricción en el abastecimiento de agua potable.