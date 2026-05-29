Provincia y Nación impulsan una nueva etapa del programa Ver para Ser Libres en Entre Ríos

El Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con municipios y con el apoyo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, llevará adelante una nueva etapa del programa Ver para ser Libres.

La iniciativa de salud visual está destinada a destinada a niños, niñas y adolescentes en edad escolar.y recorrerá durante junio 16 localidades distribuidas en 10 departamentos entrerrianos, ofreciendo controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados en el acto.

El operativo prevé desarrollar sus jornadas en Concordia, La Criolla, San José de Feliciano, San Jaime de la Frontera, Federal, La Paz, Santa Elena, Villaguay, Villa Domínguez, Basavilbaso, Ubajay, Paraná, General Ramírez, Gualeguay y Gualeguaychú, fortaleciendo el acceso a la atención médica en distintos puntos de la provincia.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de la franja etaria alcanzada por el programa, que este año estará destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. De este modo, se extiende el acceso a controles visuales en etapas clave del desarrollo educativo y social. La iniciativa tiene como objetivo detectar de manera temprana problemas de visión que puedan afectar el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida de los alumnos. Los controles serán realizados por equipos especializados y el acceso será totalmente gratuito para las familias.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron la importancia de fortalecer este tipo de políticas públicas en el territorio, garantizando igualdad de oportunidades y acceso a derechos esenciales para la niñez y la juventud entrerriana.

La modalidad de inscripción y atención será definida por cada localidad, por lo que se recomienda a las y los interesados consultar previamente con sus respectivos gobiernos locales para obtener información sobre horarios, lugares y organización de cada operativo. Para más datos o dudas particulares, las familias deberán dirigirse a las oficinas municipales de su comunidad. El cronograma completo se encuentra disponible para su consulta en el portal web oficial de la cartera de Desarrollo Humano.

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