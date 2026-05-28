Desarticulan una red de narcomenudeo en Concepción del Uruguay y Paraná

En un operativo que se extendió por más de seis horas, la Policía de Entre Ríos desbarató una red dedicada al narcomenudeo tras realizar 10 allanamientos simultáneos en las ciudades de Concepción del Uruguay y Paraná.

El operativo, ordenado en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, culminó con cuatro personas detenidas, el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, millones de pesos en efectivo y vehículos, a pesar de registrarse serios incidentes con vecinos que intentaron entorpecer la labor policial.

Nueve de las requisas se concentraron en distintos barrios de Concepción del Uruguay, mientras que la restante se llevó a cabo en la Unidad Penal N.º 1 de Paraná.

El despliegue estuvo coordinado por la División Drogas Peligrosas, con la participación de divisiones especializadas de diversas departamentales, Grupos Especiales y el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Analía Romponi, y la Secretaría Penal N.º 2, bajo la dirección del Dr. Lucas Claret.

Como resultado del minucioso registro de las viviendas, el personal policial logró incautar una importante cantidad de elementos probatorios de la actividad ilícita. 115 envoltorios de cocaína fraccionada, una porción de cocaína compacta y marihuana en distintas presentaciones.

Además, secuestraron un revólver calibre .32 con su correspondiente cartuchería y un arma tipo airsoft y 2.263.500 pesos y una suma no especificada de moneda extranjera.

Durante los operativos se registraron momentos de mucha tensión en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calles Don Bosco y 11 del Oeste Norte Bis. Los manifestantes atacaron a los uniformados arrojando piedras y objetos contundentes, lo que provocó graves daños materiales en dos vehículos oficiales: un Chevrolet Prisma perteneciente a la División Drogas Peligrosas y una camioneta Chevrolet S10 del Grupo Especial de la Departamental Nogoyá, quienes colaboraron con el operativo.

Asimismo, las autoridades policiales procedieron al resguardo preventivo de una menor de 12 años, quien fue trasladada a la dependencia especializada, donde se constató mediante examen médico que no presentaba lesiones, para luego ser entregada formalmente a un familiar responsable.