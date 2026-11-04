El Municipio de Concordia presentó un proyecto de alivio fiscal para acompañar al comercio y promover nuevos emprendimientos

La iniciativa contempla importantes beneficios para regularizar deudas de la Tasa Comercial, la suspensión por seis meses de nuevas medidas cautelares, seis meses de exención para nuevos emprendimientos, ampliación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y exención en la Tasa por Servicios Sanitarios a cocheras y bauleras.

La Municipalidad de Concordia elevó al Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanza que forman parte de la política de administración responsable de los recursos públicos y acompañamiento a la actividad económica local: el Programa Integral de Alivio Fiscal y Promoción de la Actividad Económica y la Ordenanza Tributaria correspondiente al ejercicio 2027.

La iniciativa de alivio fiscal constituye una de las principales herramientas propuestas por el Ejecutivo para acompañar a comerciantes, industriales, prestadores de servicios y pequeños emprendedores, facilitando la regularización de sus obligaciones municipales y generando mejores condiciones para sostener las actividades existentes y poner en marcha nuevos negocios.

Un programa con beneficios concretos para el sector comercial

El Programa Integral de Alivio Fiscal contempla cinco medidas principales.

Facilidades para regularizar deudas de la Tasa Comercial. Se propone un régimen extraordinario para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones vencidas hasta el anticipo de septiembre de 2026 inclusive. El beneficio contempla importantes descuentos sobre los intereses y las multas, según la modalidad de pago elegida.

El régimen no contempla la reducción del capital adeudado y, de acuerdo con el proyecto, estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027, con posibilidad de prórroga por parte del Ejecutivo.

Seis meses sin nuevas medidas cautelares por deudas de Tasa Comercial.

El proyecto establece la suspensión, durante seis meses, de la solicitud de nuevas medidas cautelares en los juicios de apremio fiscal correspondientes a la Tasa Comercial. La medida busca darles a los comerciantes una oportunidad adicional para regularizar su situación y acceder a los beneficios del programa, sin que esto implique la eliminación de las deudas ni el desistimiento de las acciones judiciales ya iniciadas.

Seis meses de exención de Tasa Comercial para nuevos emprendimientos.

Quienes inicien por primera vez una actividad comercial, industrial o de servicios en Concordia podrán acceder a una desgravación del 100% de la Tasa Comercial durante los primeros seis anticipos mensuales.

El beneficio estará destinado a nuevos emprendimientos que comiencen su actividad dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ordenanza y que cumplan las condiciones establecidas. El objetivo es reducir los costos iniciales, incentivar la formalización y promover nuevas inversiones en la ciudad.

Ampliación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Se propone ampliar el actual Régimen Municipal de Pequeños Contribuyentes a las categorías B y C del Monotributo, abonando un importe fijo mensual uniforme, sin diferenciación entre esas categorías. El actual régimen sólo contempla la categoría A de Monotributo.

La medida está destinada a pequeños comerciantes, trabajadores independientes y prestadores de servicios que no tengan empleados en relación de dependencia, simplificando sus obligaciones y brindándoles mayor previsibilidad.

Exención de Tasa por Servicios Sanitarios a cocheras y bauleras

El proyecto también contempla establecer una exención en la Tasa por Servicios Sanitarios las unidades destinadas exclusivamente a cocheras cuya superficie no supere los treinta y cinco metros cuadrados (35 m²), y las destinadas exclusivamente a bauleras, siempre que se encuentren individualizadas en el padrón municipal y sean objeto de liquidación independiente de la referida tasa.

Acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo

El director de Rentas, Fernando Marsicano, destacó la importancia de avanzar con herramientas que contemplen la realidad económica que atraviesan los distintos sectores de la ciudad.

“Con este programa buscamos darles una oportunidad concreta a los comerciantes y contribuyentes para que puedan regularizar su situación, aliviar la carga que representan los intereses acumulados y seguir adelante con sus actividades. También queremos generar condiciones más favorables para quienes deciden invertir y comenzar un emprendimiento en Concordia”, señaló.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, sostuvo que las iniciativas forman parte de una política integral de administración de los recursos municipales.

“Estamos trabajando para construir un Estado municipal más eficiente, que administre responsablemente los recursos de los contribuyentes y que, al mismo tiempo, genere condiciones para que la actividad económica pueda crecer. Este programa busca acompañar a quienes todos los días sostienen sus comercios, industrias y emprendimientos, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y estimular nuevas inversiones. Queremos que el Municipio sea un facilitador del desarrollo y no un obstáculo para quienes producen y generan empleo”, afirmó.

Ordenanza tributaria 2027: Actualización por debajo de la inflación proyectada

Junto con el programa de alivio fiscal, el Ejecutivo elevó el proyecto de Ordenanza Tributaria para el ejercicio 2027, que establece los valores, mínimos y escalas de los distintos tributos municipales.

La propuesta contempla una actualización general aproximada del 28%, tomando como referencia la evolución de los precios durante 2026 y las proyecciones inflacionarias para el cierre del año, estimadas en torno al 30%.

Un aspecto importante es que durante 2026 no se realizaron actualizaciones generales de los valores de la Ordenanza Tributaria. Por eso, la adecuación propuesta busca acompañar parcialmente el incremento de los costos que debe afrontar el Municipio para sostener los servicios esenciales y su funcionamiento, sin trasladar una actualización superior a la inflación proyectada.

Además, se mantienen sin modificaciones las principales alícuotas vigentes de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa Comercial.

Ambos proyectos se pueden consultar en la sección de Datos abiertos en el sitio web del Municipio.