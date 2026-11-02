Franco Colapinto fue sancionado en el GP de México y perdió todos sus puntos

Franco Colapinto había terminado séptimo, pero una penalización de diez segundos por no reducir la velocidad con bandera amarilla lo dejó sin puntos en México.

Franco Colapinto sufrió una dura sanción en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y perdió los puntos que había conseguido durante la carrera disputada este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino había finalizado octavo y posteriormente ascendió al séptimo puesto por una penalización a Oscar Piastri, pero una decisión de los comisarios deportivos modificó su clasificación definitiva.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinó que el corredor de Alpine no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar un sector de la pista señalizado con bandera amarilla. Por esa infracción, recibió una penalización de diez segundos que lo relegó hasta el decimoquinto lugar.

La resolución llegó varias horas después de terminada la competencia y dejó al argentino sin las seis unidades que había conseguido provisionalmente. La sanción también afectó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, por lo que Alpine pasó de sumar ocho puntos a quedarse sin unidades en el Gran Premio de México.

Por qué la FIA sancionó a Franco Colapinto

De acuerdo con el informe oficial de los comisarios deportivos, Colapinto no disminuyó la velocidad de manera suficiente cuando circuló por una zona donde se encontraba desplegada una bandera amarilla, señal que advierte sobre una situación de peligro en la pista.

La FIA consideró que el piloto argentino había contado con tiempo suficiente para advertir la señalización y adaptar su velocidad a las condiciones del circuito. Sin embargo, los responsables de la fiscalización entendieron que su reacción no había cumplido con las exigencias reglamentarias.

Durante la investigación, tanto Colapinto como los representantes de Alpine presentaron registros de telemetría y pruebas fotográficas para respaldar su posición. No obstante, los argumentos fueron desestimados por los comisarios, quienes señalaron que las evidencias aportadas “no lograron satisfacer” los requisitos para evitar la penalización.

De un séptimo puesto a terminar fuera de los puntos

El resultado representó un cambio significativo para Franco Colapinto, quien había protagonizado una destacada largada y conseguido mantenerse entre los diez primeros durante buena parte de la competencia.

Inicialmente, el argentino cruzó la línea de llegada en el octavo puesto. Posteriormente, una sanción aplicada a Oscar Piastri le permitió avanzar hasta la séptima posición, con la que había igualado su segundo mejor resultado de la temporada.

Sin embargo, la penalización de diez segundos modificó su clasificación y lo ubicó finalmente en el decimoquinto lugar, fuera de las posiciones que otorgan puntos para el campeonato mundial.

La decisión también produjo cambios entre los pilotos beneficiados por las sanciones. Isack Hadjar, de Red Bull, avanzó hasta el noveno puesto, mientras que Ryo Hirakawa, de Haas, consiguió ingresar en la zona de puntos al finalizar décimo.

Alpine podría apelar la sanción de la FIA

La resolución representó un revés para Alpine, que había conseguido un resultado favorable con sus dos pilotos y esperaba sumar ocho unidades en el campeonato de constructores.

La penalización a Colapinto, sumada a la aplicada a Pierre Gasly, dejó al equipo francés sin puntos en una carrera en la que había logrado posicionar a sus representantes entre los diez mejores.

De acuerdo con la información difundida tras la competencia, Alpine conservaba la posibilidad de apelar la decisión de la FIA. Por ese motivo, quedaba pendiente conocer si la escudería presentaría un recurso para intentar revertir la sanción o si aceptaría la clasificación definitiva establecida por los comisarios deportivos.