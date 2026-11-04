Paraná: El Ejecutivo Municipal presentó el Presupuesto 2027

El proyecto de Ordenanza, que contempla recursos por $295.258 millones, prevé una inversión de $44.785 millones en obra pública con financiamiento 100% municipal. También establece la continuidad de obras estratégicas, la mejora de los servicios esenciales y la reducción del stock de deuda en más de 7 millones de dólares, sin incorporar nuevos endeudamientos.

La intendenta Rosario Romero formalizó la presentación del proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2027 ante el Honorable Concejo Deliberante. La propuesta establece las prioridades de gestión para el próximo año, con eje en el sostenimiento de los servicios públicos, la inversión en infraestructura urbana y la consolidación del equilibrio financiero: “El Presupuesto es nuestro instrumento de planificación más importante, nos permite delinear las acciones que encararemos en 2027, y es un reflejo de lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta gestión”, destacó Romero.

En materia de infraestructura, el proyecto contempla destinar $44.785 millones a trabajos públicos, equivalentes al 15% del total de las erogaciones. La inversión será sostenida íntegramente con recursos municipales y abarcará intervenciones de pavimentación, bacheo, saneamiento, redes de agua y cloacas, alumbrado, mejoramiento vial y puesta en valor de espacios públicos.

Entre las prioridades se encuentran la continuidad de los planes de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, el mantenimiento y desarrollo de los servicios básicos, la modernización de los desagües y la culminación de la obra de Circunvalación. Asimismo, se incorporan las intervenciones previstas mediante el Presupuesto Participativo, que contará con una asignación de $2.085 millones.

El proyecto también contempla avanzar hacia una movilidad moderna y sostenible, incluyendo el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, y sostener las acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana con criterios de equilibrio territorial, justicia social y sostenibilidad.

Desendeudamiento y equilibrio financiero

Uno de los principales lineamientos del Presupuesto 2027 es la continuidad del proceso de desendeudamiento municipal iniciado durante la actual gestión. A partir de los compromisos de amortización previstos para el próximo ejercicio, el Municipio reducirá su stock de deuda en más de 7 millones de dólares, sin tomar nuevas obligaciones de crédito. De esta manera, la propuesta presupuestaria articula la continuidad de las inversiones en infraestructura y servicios con el cumplimiento de los compromisos financieros, sin prever nuevos endeudamientos para el Municipio.

La iniciativa fue elevada por la intendenta Rosario Romero y el secretario de Hacienda y Producción, Luis Alexis Bilbao, para su tratamiento en el Concejo Deliberante. Junto con el proyecto se adjuntó el Presupuesto Ciudadano, una herramienta destinada a facilitar el acceso de la comunidad a la información sobre los recursos municipales y su distribución.