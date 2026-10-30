Capacitaron a casi 300 jóvenes más en la Boleta Única Papel

El Gobierno de Entre Ríos continúa desplegando su programa de capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP) en distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad, las jornadas formativas se concretaron en las localidades de General Ramírez y Nogoyá, convocando de manera específica a estudiantes de escuelas secundarias que se aproximan a su primera experiencia en las urnas. La iniciativa se enmarca en una política pública orientada a difundir el nuevo instrumento de votación y fortalecer la cultura democrática mediante la instrucción temprana en los establecimientos educativos.

En la ciudad de General Ramírez, la actividad congregó a 200 estudiantes pertenecientes a la escuela secundaria técnica Nº 114 Justo José de Urquiza, al instituto D-176 Madre de Jesús y a la escuela secundaria Nº 4 Francisco Ramírez, esta última en carácter de institución anfitriona. Del encuentro participaron la intendenta Flavia Pamberger; el senador departamental Gustavo Vergara; el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini; la directora departamental de Escuelas, Marta Müller; el subsecretario de Políticas Culturales y Modernización municipal, Walter Lauphan; y la rectora del establecimiento educativo, Nazarena Salzman.

Posteriormente, la propuesta se trasladó a Nogoyá, donde unos 70 jóvenes de la escuela de educación técnica Nº 1, la escuela secundaria Nº 10 XX de Septiembre y la escuela secundaria Nº 14 Julio César Monzón recibieron la capacitación oficial acompañados por el intendente Bernardo Schneider; la viceintendenta Desirée Peñaloza; la directora departamental de Escuelas, Claudia Sosa; y la delegada de la Secretaría de Trabajo, Gisel Zárate.

Durante el desarrollo de los talleres, las y los estudiantes manifestaron un marcado interés por conocer las características mecánicas y operativas del nuevo sistema de votación. Desde la cartera de Gobierno y Trabajo -área que impulsa las capacitaciones en articulación con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y los consejos escolares- se destacó que proveer información anticipada y herramientas pedagógicas precisas resulta fundamental para despejar dudas, reducir la incertidumbre y dotar a las y los nuevos votantes de la seguridad necesaria para ejercer su responsabilidad ciudadana con total autonomía.