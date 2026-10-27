Volcó con su auto y quedó atrapado

Un conductor volcó con su auto este martes por la mañana en la intersección de Avenida de las Américas y calle Casacuberta, de Paraná.

Por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo, volcó por completo y quedó con las ruedas de costado, aprisionado en el espacio entre la vereda y un árbol.

Vecinos que se encontraban en el lugar reaccionaron rápidamente para asistirlo en los primeros minutos, hasta que fue trasladado a un centro de salud para su correspondiente atención médica.

Bomberos trabajaron para retirar el vehículo

El accidente también provocó movimientos en cables y daños en el sector donde quedó el automóvil. «Se movieron todos los cables de tensión, inclusive se cayeron algunos», señaló el vecino, quien advirtió sobre el estado de un poste cercano.

Personal de Bomberos Voluntarios, agentes de Tránsito y efectivos policiales intervinieron en el operativo. Los bomberos lograron colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas para facilitar su posterior retiro de la vereda.

Afortunadamente, no se reportaron otras personas lesionadas. Mientras se investigan las causas del accidente, el conductor permanece bajo evaluación médica.