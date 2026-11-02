Correo Argentino permite enviar cartas al Papa de manera gratuita

En el marco de la histórica visita del Papa León XIV a nuestro país, el Correo Argentino lanzó la iniciativa “Una carta para León XIV”, que permite enviar de manera gratuita cartas, postales y oraciones al Santo Padre.

Correo Argentino lanzó la iniciativa «Una carta para León XIV», que invita a los argentinos a enviar cartas y postales al Papa con motivo de su próxima visita al país.

La propuesta permite que personas de todas las edades puedan hacer llegar un saludo, una oración o unas palabras de bienvenida, de manera completamente gratuita, según informó la empresa en un comunicado.

«De esta manera, ponemos nuestra red federal al servicio de la comunidad y acercamos esta posibilidad a personas de todos los rincones de la Argentina», destacó la compañía.

Cómo enviar una carta al papa León XIV

La recepción de los mensajes se realiza desde este lunes 2 y hasta el viernes 13 de noviembre en cualquiera de las sucursales de Correo Argentino del país.

Los envíos deberán tener un peso máximo de 20 gramos y estar dirigidos a:

Su Santidad Papa León XIV

Casilla de Correo N.º 4224

C1041WBQ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

El servicio será gratuito durante todo el período establecido. Por lo tanto, no será necesario abonar el envío ni colocar estampillas.

La iniciativa también contempla la participación de escuelas, parroquias, comunidades y otras organizaciones, que podrán presentar los mensajes de sus integrantes de manera conjunta en cualquiera de las sucursales de Correo Argentino. Para hacerlo, deberán acompañarlos con un listado simple de remitentes.

La empresa informó que reunirá las cartas recibidas en su sede central operativa para organizar su entrega y hacerlas llegar a la Santa Sede.

«Con esta iniciativa, ponemos nuestra red al servicio de quienes quieran hacerle llegar al Papa un mensaje de bienvenida y ser parte de este acontecimiento histórico», concluyó el comunicado.