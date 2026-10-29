Uno de los vehículos dio un trompo, terminó sobre la vereda e impactó contra una moto estacionada en la esquina de Santa Fe y Malvinas. Un conductor fue trasladado en ambulancia.

Un fuerte choque entre dos autos en Paraná dejó a un conductor lesionado y provocó importantes daños materiales durante la mañana de este jueves. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Malvinas, donde colisionaron un Chevrolet Cruza y un Fiat Cronos. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos dio un trompo, terminó parcialmente sobre la vereda y golpeó una motocicleta que se encontraba estacionada.

El conductor del Fiat sufrió golpes y debió ser asistido por personal sanitario. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica. En tanto, el automovilista que conducía el Chevrolet permaneció en el lugar y, según pudo observar Elonce, no presentaba lesiones aparentes.

El accidente generó complicaciones en la circulación vehicular en una zona céntrica de Paraná. Personal policial intervino para ordenar el tránsito, mientras vecinos y comerciantes se acercaron al lugar. Los trabajadores de la zona señalaron que la intersección registra accidentes con frecuencia y manifestaron preocupación por la velocidad a la que circulan algunos vehículos.

Cómo ocurrió el choque en Santa Fe y Malvinas

De acuerdo con la información recabada por Elonce en el lugar, el Chevrolet circulaba por calle Malvinas, mientras que el Fiat transitaba por Santa Fe.

Por circunstancias que deberán establecerse, ambos vehículos colisionaron en la intersección. El Fiat recibió un impacto en uno de sus laterales y en la parte trasera, lo que provocó que girara sobre la calzada y terminara sobre la vereda. El automóvil quedó con importantes daños en su carrocería, mientras que el Chevrolet sufrió destrozos en la parte delantera.

El conductor del Chevrolet explicó brevemente que, según su versión, el otro vehículo circulaba a una velocidad elevada y no alcanzó a frenar.

De acuerdo con ese testimonio, ambos conductores habrían intentado esquivarse, pero no lograron evitar la colisión. Las circunstancias y responsabilidades del siniestro deberán ser determinadas por las autoridades intervinientes.

Un conductor fue trasladado en ambulancia

El conductor del Fiat, señalado en el lugar como chofer de una aplicación de viajes, sufrió golpes como consecuencia del impacto y del giro que realizó su vehículo.

El hombre permaneció dentro del automóvil mientras aguardaba la llegada de la ambulancia. Una vez asistido por los profesionales sanitarios, fue trasladado para una evaluación médica.

Por su parte, el conductor del Chevrolet se encontraba en condiciones de realizar los trámites correspondientes al seguro y el intercambio de documentación. Se trataría de un vehículo oficial del Ministerio de Educación de Córdoba.

La Policía trabajó en el lugar para ordenar la circulación, debido a que uno de los automóviles había quedado parcialmente sobre la vereda y el siniestro afectaba el tránsito habitual de la intersección.

Un trabajador encontró su moto tirada después del impacto

Además de los daños registrados en ambos automóviles, el choque afectó a una motocicleta que se encontraba estacionada frente a una carnicería de la esquina.

Su propietario, trabajador del comercio, contó a Elonce que se encontraba cumpliendo sus tareas cuando escuchó el fuerte ruido de la colisión. “Nosotros lo único que logramos fue escuchar el ruido. Cuando salimos, yo vi el auto y la moto tirada. El accidente no pudimos verlo porque estábamos trabajando”, relató.

El hombre explicó que, al salir del local, encontró su motocicleta en el suelo, luego de que uno de los automóviles terminara sobre la vereda. “Cuando salí afuera me encontré con mi vehículo en el piso”, expresó.

El trabajador indicó que todavía debía evaluar los daños ocasionados a su rodado y regresó a sus tareas habituales en el comercio.