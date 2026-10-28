Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó por Misiones

El organismo informó que cruzó el puente Tancredo Neves el martes a las 22.50, acompañado por su familia. A las 23.30 abordaron un avión privado cuyo plan de vuelo indicaba como destino Guayaquil.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flavio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Según el comunicado, el dirigente brasileño y los familiares que lo acompañaban presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales para entrar al país.

La confirmación corresponde a un movimiento posterior al comunicado del martes al mediodía, cuando el organismo había informado que no registraba el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.

Flávio Bolsonaro ingresó sin incidentes, según Migraciones

El nuevo parte indicó que los trámites de ingreso fueron registrados por la autoridad migratoria “sin incidentes”. Bolsonaro cruzó acompañado por tres integrantes de su familia.

El organismo señaló que todos contaban con “documentación hábil de viaje” y que no existía ningún impedimento legal para su admisión en territorio argentino.

Un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil

Según la misma información oficial, a las 23.30 del martes la comitiva abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. El plan de vuelo consignaba como destino la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

El comunicado no precisó el motivo del viaje ni informó sobre el aterrizaje de la aeronave en Ecuador. El destino mencionado corresponde al declarado en el plan de vuelo.

Fuente: Dirección Nacional de Migraciones.