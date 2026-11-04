Locales

El shopping Paso del Paraná tendrá un cargador para vehículos eléctricos donado por Enersa

El shopping Paso del Paraná tendrá un cargador para vehículos eléctricos donado por Enersa

Enersa donará un cargador para vehículos eléctricos al shopping Paso del Paraná. Se trata de un equipo EVlink Smart Wallbox de Schneider Electric, cuya instalación, mantenimiento y funcionamiento quedarán a cargo del centro comercial.

Uriel Brupbacher, presidente de Enersa, y Paola Hoffman, apoderada del establecimiento, suscribieron el acuerdo que contempla, además, la colaboración en campañas sobre movilidad eléctrica y eficiencia energética.

Actividades culturales y beneficios para el personal

Enersa también firmó un convenio marco con el shopping para organizar eventos culturales, jornadas de capacitación y propuestas recreativas en sus instalaciones, además de gestionar promociones para sus empleados. Las acciones se definirán entre ambas partes y se formalizarán mediante acuerdos específicos.

Te puede interesar

El Municipio de Concordia presentó un proyecto de alivio fiscal para acompañar al comercio y promover nuevos emprendimientos

admin

Paraná: El Ejecutivo Municipal presentó el Presupuesto 2027

admin

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

admin
Radio RD 99.1