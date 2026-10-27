Balón de Oro 2026: Harry Kane fue elegido el mejor jugador del mundo

El delantero del Bayern Múnich recibió el máximo reconocimiento individual después de marcar 73 goles en 65 partidos. Alexia Putellas obtuvo el premio femenino y Unai Simón fue elegido el mejor arquero.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 este lunes en la ceremonia realizada en el London Palladium de Londres. El delantero inglés del Bayern Múnich fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada 2025/26, en la que anotó 73 goles y repartió ocho asistencias en 65 partidos.

El atacante, de 33 años, fue una pieza clave en la conquista de la Bundesliga y la Copa de Alemania con el conjunto bávaro. También contribuyó al tercer puesto de Inglaterra en el Mundial 2026, según informó Noticias Argentinas.

Harry Kane ganó el Balón de Oro y el premio al delantero del año

La noche del inglés incluyó otro reconocimiento: también recibió el premio Müller al delantero del año, respaldado por sus registros goleadores durante la temporada.

Kane integraba una lista de candidatos con figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Ousmane Dembélé y Lionel Messi. El capitán argentino, que llegó a la gala entre los aspirantes a su noveno Balón de Oro, quedó entre los diez primeros del ranking.

El otro argentino nominado al premio principal, Lautaro Martínez, terminó en el puesto 22 de la clasificación.

Alexia Putellas obtuvo su tercer Balón de Oro

En la categoría femenina, Alexia Putellas fue elegida como la mejor futbolista de la temporada. La española consiguió el galardón por tercera vez en su carrera, después de las distinciones de 2021 y 2022.

El Barcelona también fue reconocido como el mejor club femenino, tras ganar la Champions League, la liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Los otros ganadores de la ceremonia

Unai Simón recibió el premio Yashin al mejor arquero, por delante de Emiliano “Dibu” Martínez. El guardameta español había recibido un solo gol durante el Mundial, en el que su selección se consagró campeona.

Luis de la Fuente obtuvo el premio Johan Cruyff al mejor entrenador masculino por su trabajo al frente de España. En el fútbol femenino, el reconocimiento fue para Pere Romeu, técnico del Barcelona.

Lamine Yamal fue distinguido como el mejor talento joven masculino por tercer año consecutivo, mientras que Victoria López ganó en la categoría femenina.

Además, el Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor club masculino, después de conquistar la Ligue 1, la Champions League y la Copa Intercontinental. Bukayo Saka recibió el premio Sócrates por su compromiso social y solidario.