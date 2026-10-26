Messi va por su noveno Balón de Oro

La ceremonia comenzará a las 17 de Argentina en Londres. El capitán argentino está entre los candidatos después de su actuación en el Mundial 2026.

Lionel Messi buscará este lunes su noveno Balón de Oro, en una ceremonia que comenzará a las 17, hora de Argentina, en el London Palladium de Londres. El rosarino, de 39 años, figura entre los candidatos al premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada.

El capitán argentino llega a la gala después de un Mundial en el que convirtió ocho goles y dio cuatro asistencias. Su rendimiento lo ubicó entre los protagonistas de la disputa, cuya votación ya cerró con Messi entre los principales candidatos.

Argentina alcanzó la final de la Copa del Mundo 2026 y perdió 1 a 0 ante España. La actuación de Messi en ese recorrido es uno de los argumentos de su candidatura, aunque comparte la pelea con figuras que también se destacaron en sus clubes y selecciones.

Balón de Oro: los rivales de Messi

Kylian Mbappé aparece entre los aspirantes por sus números con el Real Madrid y sus diez goles en el Mundial. Ese registro le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de la competición. La falta de títulos durante la temporada es el contraste de su candidatura.

Harry Kane llega respaldado por la Bundesliga y la Copa de Alemania que ganó con el Bayern Múnich. El delantero inglés superó los 70 goles en la temporada y fue una pieza importante de Inglaterra, que terminó tercera en el Mundial.

Rodrigo Hernández tiene como principal antecedente su actuación en la selección española campeona del mundo. Su papel en el mediocampo de España lo mantiene entre los nombres destacados de la previa.

Otro de los candidatos es Lamine Yamal, figura del Barcelona y parte del plantel español que conquistó la Copa del Mundo. El atacante convirtió un gol durante el torneo.

A qué hora comienza la ceremonia

La entrega del Balón de Oro está prevista para este lunes 26 de octubre desde las 17 de Argentina. La sede será el London Palladium, donde se conocerá si Messi amplía su récord personal o el reconocimiento queda en manos de otro de los nominados.