Chaco: Encontraron muertos a una joven y cuatro niños en una casa incendiada y detuvieron a su pareja

Las víctimas fueron halladas en una vivienda de Quitilipi. Tres menores tenían heridas cortantes en el cuello y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Alberto Luis Ávalos, pareja y padre de las víctimas, fue diagnosticado con un cuadro de psicosis aguda. También detectaron lesiones en el cuello, golpes y signos de una posible intoxicación con drogas.

Una joven de 22 años y cuatro niños de entre seis meses y cinco años murieron en una vivienda incendiada en la localidad de Quitilipi, Chaco. El hecho ocurrió este domingo por la mañana y conmocionó al barrio Matadero.

Por el caso, la Policía detuvo a la pareja de la mujer, un joven de 25 años que quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se conoció alrededor de las 6, cuando efectivos policiales llegaron a una casa ubicada en las inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. Parte de la construcción, realizada con madera y nylon, estaba envuelta en llamas.

En el lugar encontraron inconsciente a Alberto Luis Ávalos, pareja de la víctima. También hallaron a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna, ambos inconscientes. Fueron trasladados al hospital local, pero el pequeño ingresó sin signos vitales.

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron otros cuatro cuerpos. Dos menores estaban en un sector construido con materiales precarios, mientras que una mujer y una niña fueron halladas en otra habitación.

Quiénes eran las víctimas de la tragedia en Chaco

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. Estos últimos eran hijos de una hermana de Rocío que vive a pocos metros del lugar

La quinta víctima fue Bernardo Ávalos, de apenas seis meses, también hijo de la joven.

Según los informes policiales, los exámenes realizados a los cuerpos revelaron que los tres menores encontrados dentro de la casa presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

En tanto, Rocío tenía una escoriación en la región lumbar y el bebé presentaba livideces en el cuello y la espalda. Ante estos hallazgos, la Fiscalía dispuso la realización de autopsias para establecer las causas de las muertes.

Detuvieron a la pareja de la joven: qué revelaron las pericias

Alberto Luis Ávalos fue examinado por profesionales médicos, quienes le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. También detectaron lesiones en el cuello, golpes y signos de una posible intoxicación con drogas.

Durante las pericias, los investigadores secuestraron tres celulares, un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas.

El fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial.

Finalmente, dispuso la aprehensión de Ávalos como principal sospechoso. La causa fue caratulada inicialmente como supuesto homicidio y el acusado será alojado en la Comisaría de Machagai.

La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron las muertes y esclarecer las circunstancias del incendio.