Restringen la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció restricciones para vehículos de carga durante la visita de León XIV. La disposición contempla excepciones para servicios esenciales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a la circulación de camiones en determinadas rutas nacionales durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. La medida alcanza a vehículos de transporte de carga de las categorías N2, N3, O3 y O4, que no podrán circular por los tramos, fechas, horarios y sentidos establecidos en la Disposición 370/2026.

La decisión se adoptó en el marco de las actividades previstas durante la visita del pontífice, que motivó la declaración de feriados nacionales y jurisdiccionales, según lo establecido por el Decreto 1103/2026.

La disposición estableció excepciones para determinados transportes considerados necesarios para garantizar el abastecimiento y la prestación de servicios esenciales.

Entre los vehículos exceptuados se encuentran aquellos destinados al transporte de leche cruda y sus derivados, animales vivos, productos frutihortícolas en tránsito, medicamentos y combustibles.

También quedaron excluidos de las restricciones los vehículos de atención de emergencias, asistencia de unidades averiadas o accidentadas, transporte exclusivo de prensa y unidades móviles de medios audiovisuales.

La normativa contempla, además, excepciones para el traslado de gases destinados a establecimientos sanitarios o tratamientos domiciliarios, transporte de residuos sólidos urbanos a disposición final, cumplimiento directo e inmediato de órdenes judiciales y traslado de sebo, huesos y cueros.

Controles en las rutas nacionales

La ANSV fundamentó la decisión en la necesidad de ordenar la circulación y reducir los riesgos asociados al tránsito de vehículos de gran porte durante las actividades previstas por la visita papal.

Según los considerandos, los desplazamientos de fieles, visitantes y autoridades requerirán medidas especiales de seguridad y logística en los corredores nacionales que vinculan los destinos de las actividades.

La disposición instruyó a las áreas correspondientes de la ANSV a coordinar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Gendarmería Nacional la eventual utilización de actas de constatación de infracciones para fiscalizar los incumplimientos.

También invitó a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a colaborar con la difusión y ejecución de la medida, así como a establecer disposiciones similares dentro de sus jurisdicciones.