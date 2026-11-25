Se incorporaron nuevas electrobombas, bombas y dispositivos de última generación como pantallas deflectoras y paneles de control de automatismo, que ya se encuentran operativos en la planta potabilizadora Echeverría y en los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago. Además, avanzan las tareas de limpieza de decantadores en la planta Ramírez sin interrumpir el suministro.

Esta planificada estrategia de renovación, modernización y mejora de la eficiencia en los sistemas de producción y distribución es acompañada por una profesionalización de las tareas técnicas en las distintas instancias de prestación del servicio.

El programa de obras en la planta potabilizadora Echeverría abarcó la limpieza y el mantenimiento de los canales Parshall y repartidor, así como de las pantallas deflectoras, dispositivos que operan en el ingreso del agua cruda proveniente de la toma del río Paraná. A ello se sumó el reemplazo de los paneles de control por equipos nuevos de última generación que intervienen en los procesos automáticos de potabilización.

La renovación de equipamiento se extendió también a los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago. En Lola Mora se reemplazaron tres electrobombas de 140 m³/h con motor de 18,5 Kv —sobre cuatro existentes— que impulsan el agua hacia la red pública; en tanto, en Parque del Lago se colocó una nueva bomba para reforzar la distribución.

Estas acciones programadas para optimizar la calidad del servicio —con intervenciones y mejoras en las distintas etapas que permiten que el recurso llegue a cada hogar— tuvieron continuidad este miércoles con trabajos de limpieza de los decantadores en la planta potabilizadora Ramírez. En este establecimiento, que aporta actualmente un 12 % del total del agua tratada disponible en la red pública, las tareas se extenderán hasta el viernes y se desarrollarán sin interrumpir el suministro.

Vale recordar que, semanas atrás, se efectuaron tareas de limpieza, mantenimiento y desinfección en los centros de distribución Ejército y Parque del Lago. En ambos casos, los trabajos abarcaron también el relevamiento técnico, la verificación del funcionamiento electromecánico y la recopilación y el análisis de información clave para diseñar futuras intervenciones en esas instalaciones.

Este plan de acciones es desarrollado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental en el marco del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable, que fijó entre sus metas consolidar equipos de trabajo para ejecutar mantenimientos preventivos de magnitud y sostener las mejoras en el servicio.