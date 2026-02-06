El Premate tiene sus ganadores en la categoría Música

Este jueves fueron proclamados los ganadores en las disciplinas Folklore-Tango, Rock-Pop Nacional y Cumbia-Tropical. El certamen recorrió la provincia para seleccionar a los y las artistas que se presentarán en el escenario mayor de la Fiesta del Mate. Gran convocatoria de público en Sala Mayo.
La edición 2026 del Premate concluyó este jueves con la definición de los ganadores en la categoría Música, en la antesala de la 35° Fiesta Nacional del Mate que tendrá lugar este 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades.
El viceintendente David Cáceres rescató el nivel de los artistas que participaron de la edición 2026 del Premate. “Se realizó la final de la categoría Música, con mucha gente. El Estado tiene el deber de garantizar a los ciudadanos el derecho a la recreación, a la cultura y esto es una inversión”.
“Es importante la cantidad de jóvenes que participaron. Estamos muy satisfechos con el marco de público que vino a disfrutar de la noche. Toda la efervescencia comenzó con el Premate”, valoró el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.
Un sueño cumplido
Hernán Fernández, integrante del Grupo Bembé de Nogoyá, dijo sentirse “sorprendido, con mucho ánimo y ganas”. Su colega, Marcela Ochoteco, expresó que haber sido seleccionados “es un desafío enorme, una alegría y un incentivo para seguir trabajando”.
“Es una alegría enorme, estamos muy contentos, festejando un momento único”, señaló Cone Fernández, del grupo Maniquí. Lito Cabrera, de la misma formación, destacó la posibilidad de participar. “Es una experiencia hermosa, la disfrutamos”, sostuvo.
Marcos Armoa, de Pont a Bailar, expresó su emoción por haber llegado al escenario principal de la Fiesta del Mate. “No caemos porque es algo que venimos soñando desde muy chicos”, aseguró. A su lado, la cantante Irina López dijo que “es una gran satisfacción porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo”.
Participaron de la actividad el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, y la directora del Teatro Municipal 3 de Febrero, Francisca D’Agostino.
Ganadores Disciplina Música
Folclore/Tango
Bembé de Nogoyá
Yunta Mambo de Paraná
Rock/Pop Nacional
Maniquí de Concordia
La Tercera Fase del Plan de Paraná
Cumbia/Tropical
Pont a Bailar de Paraná
Joel Palavecino y su banda de Paraná