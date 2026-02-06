El Premate tiene sus ganadores en la categoría Música

Este jueves fueron proclamados los ganadores en las disciplinas Folklore-Tango, Rock-Pop Nacional y Cumbia-Tropical. El certamen recorrió la provincia para seleccionar a los y las artistas que se presentarán en el escenario mayor de la Fiesta del Mate. Gran convocatoria de público en Sala Mayo.

La edición 2026 del Premate concluyó este jueves con la definición de los ganadores en la categoría Música, en la antesala de la 35° Fiesta Nacional del Mate que tendrá lugar este 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades.