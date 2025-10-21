El último adiós a Jazmín González, la adolescente asesinada en Bajada Grande

Familiares y amigos despidieron los restos de Jazmín Ayesha González, la adolescente de 16 años asesinada de un balazo en Bajada Grande. El cortejo fúnebre fue acompañado por una caravana de motos hasta el cementerio. Ya hay cuatro detenidos por el crimen.

Familiares y amigos brindaron el último adiós a Jazmín Ayesha González, la joven de 16 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada del domingo en Bajada Grande, en la ciudad de Paraná.

El cortejo fúnebre partió este martes por la mañana desde calle Enrique Carbó y avanzó, acompañado por una caravana de motos, hasta el Cementerio Solar del Río.

La investigación judicial

La causa por el homicidio de Jazmín González está a cargo del fiscal Laureano Dato. Según confirmaron fuentes policiales, hay cuatro detenidos, tres de ellos directamente vinculados al crimen y un cuarto acusado de agredir al principal sospechoso.

En el marco de la investigación, la Policía de Entre Ríos concretó allanamientos en cuatro viviendas de barrio Mosconi, donde se secuestraron una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre .38, considerados elementos clave para el avance de la causa.

“Estos elementos son fundamentales para que Fiscalía avance con la imputación formal”, aseguró el director de Investigaciones, Horacio Blasón, quien destacó el trabajo conjunto entre las divisiones Homicidios e Investigaciones.

Ambas armas serán sometidas a peritajes balísticos para determinar si alguna fue utilizada en el ataque que terminó con la vida de la adolescente.

Las hipótesis en torno al crimen

De acuerdo con fuentes judiciales, resta conocer el resultado de la autopsia, que permitirá establecer el calibre del proyectil que causó la muerte de Jazmín.

Los investigadores sostienen la hipótesis de que el crimen se originó durante una pelea entre dos grupos de jóvenes que participaban en una reunión o fiesta en la zona de Bajada Grande.

El director de Homicidios, Miguel Delavalle, explicó que “hubo un conflicto entre personas que circulaban en moto y quienes caminaban por el lugar. No está claro qué lo desató, pero lamentablemente terminó con el peor desenlace”.