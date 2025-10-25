Elecciones: cómo votar con la Boleta Única Papel

Por primera vez en la historia, los argentinos usarán la Boleta Única Papel en las elecciones del 26 de octubre. Paso a paso cómo será el nuevo sistema, qué cambia respecto del anterior

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas 2025 en todo el país y los votantes se enfrentarán a una novedad trascendental: el uso de la Boleta Única Papel (BUP). Este nuevo mecanismo reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias y sobres, introduciendo una forma más simple y transparente de sufragio.

Con la BUP, el ciudadano ya no tendrá que ingresar a un cuarto oscuro lleno de boletas ni buscar la de su partido preferido. En cambio, recibirá una única papeleta que incluye todas las listas y deberá marcar su elección con birome, sin necesidad de sobre.

Cómo funciona la Boleta Única Papel

En la Boleta Única Papel, cada agrupación política aparece en una columna de color, con un casillero en blanco donde el elector debe marcar su preferencia. En todo el país se elegirán diputados nacionales, pero en algunas provincias —como Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— también se votarán senadores.

Por lo tanto, en esos distritos la boleta tendrá dos filas horizontales: una para senadores y otra para diputados. Cada votante deberá marcar su decisión en ambas categorías.

Paso a paso: cómo votar con la nueva BUP

1. Identificación: Al llegar a la mesa, el votante entrega su DNI a la autoridad electoral.

2. Recepción de la boleta: Una vez verificada su identidad, la autoridad le entrega una Boleta Única Papel firmada y un bolígrafo indeleble.

3. Ingreso a la cabina: El ciudadano se dirige a un espacio con privacidad para completar la papeleta. Está prohibido sacar fotos del voto.

4. Marcación: Con la birome, marca el casillero del partido elegido. En las provincias con senadores y diputados, debe realizar dos marcas.

5. Plegado de la boleta: Luego de marcar, se dobla la boleta según las instrucciones para ocultar el voto y dejar visible la firma de la autoridad de mesa.

6. Votación: Se introduce la boleta en la urna.

7. Firma del padrón: Finalmente, el elector firma, recibe su DNI y la constancia del voto.

Qué errores evitar para no anular el voto

La Cámara Nacional Electoral emitió una guía con recomendaciones para que el voto sea válido. Entre los puntos más importantes:

No se puede llevar una BUP al establecimiento. Sólo es válida la entregada por la autoridad de mesa.

Un solo casillero por categoría. Si se marcan dos o más partidos en una misma fila, el voto será nulo. En caso de error, se puede solicitar una nueva boleta.

No marcar nada equivale a votar en blanco. Si se elige un partido para diputados pero no para senadores, se interpretará que el elector votó en blanco en esa categoría.

No insertar objetos en la urna. Cualquier elemento ajeno a la boleta anula el voto.

Sin sobres y con birome

El uso de la birome reemplaza al acto de introducir una boleta partidaria en un sobre. Según la Cámara Nacional Electoral, el objetivo es agilizar el conteo de votos, reducir el gasto público y garantizar mayor transparencia.

Los expertos destacan que el nuevo método elimina el riesgo de robo o falta de boletas, y permite que cada elector encuentre en una sola papeleta la oferta electoral completa.