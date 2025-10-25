Los colectivos serán gratuitos en la ciudad Paraná durante las elecciones del domingo

El servicio de transporte público de la ciudad Paraná será gratuito durante el domingo en el que se desarrolla la jornada electoral. La decisión fue comunicada desde la Municipalidad de Paraná.
La Municipalidad de Paraná informó que el servicio de transporte público será gratuito este domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas nacionales en las que se elegirán diputados y senadores.
La medida, que regirá durante toda la jornada electoral, tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a los distintos centros de votación distribuidos en la capital entrerriana. Según se precisó, la frecuencia de los colectivos será la habitual de un día domingo.
Desde el municipio recordaron que el sistema de transporte urbano de pasajeros está conformado por las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, las cuales cubrirán sus recorridos habituales a lo largo del día.