Enersa abrió los sobres para la Línea y Estación Transformadora en 132 kV “Viale”

Enersa realizó la apertura de sobres de la licitación para la construcción de la “Línea y Estación Transformadora en 132 kV ‘Viale’”. Se trata de una obra estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico en una zona clave y productiva de la Provincia. El proyecto contempla una nueva línea de alta tensión entre Crespo y Viale y una estación transformadora digital de última generación en la ciudad de Viale .

La obra forma parte de un plan integral que impulsa Enersa junto al Gobierno provincial para garantizar el abastecimiento energético en zonas productivas con alto potencial de desarrollo. Además, prevé una inversión que mejorará la calidad del servicio, incrementará la confiabilidad del sistema y acompañará el crecimiento urbano, rural e industrial de la región.

Cabe destacar que ésta será la primera estación transformadora de índole digital e inteligente de la Provincia, y una de las primeras de su tipo en el país.

Durante el acto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, expresó: “Decidir avanzar con esta obra significa mucho más que sumar infraestructura. Significa estar a la altura de las necesidades energéticas de una región que está creciendo y que necesita respuestas concretas. Viale no solo necesita esta obra, la merece. Y por eso estamos acá, cumpliendo con nuestro compromiso.”

Por su parte, el gerente general Jorge Tarchini destacó: “Esta obra es parte de una planificación estratégica que venimos trabajando. Va a beneficiar directamente a miles de usuarios y nos permite avanzar hacia un sistema más moderno y confiable.”

El acto de apertura se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial Viale. Se recibieron 11 ofertas y contó, además de las autoridades de Enersa, con la participación de la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, el intendente de Viale, Carlos Weiss, autoridades locales y representantes de las empresas oferentes.