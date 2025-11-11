Inauguraron el nuevo edificio de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal

Tiene 20 oficinas para que el personal policial pueda desarrollar sus actividades. En el lugar funcionarán la División Investigaciones, Delitos Económicos, Homicidios, Subdirección y Asuntos Jurídicos.

Se inauguró este martes la nueva sede de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos. Está ubicado sobre calle Soler, de Paraná.

Al respecto, el Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dijo que “es un momento de mucha alegría, porque este lugar que ahora está tan lindo, era un depósito, una instalación abandonada y las autoridades de la Policía vieron el lugar. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal tenían un lugar alquilado, donde todos los meses había que erogar dinero del estado para subvencionar ese lugar”.

Por tal motivo, dijo que “se decidió acondicionar este lugar con medios propios, de la Policía, y recurso humano, es decir, lo hizo la Policía. No se contrató ninguna empresa, no se tercerizó nada. En este lugar estarán algunas Divisiones, como Investigaciones, Delitos Económicos, Homicidios, Subdirección y Asuntos Jurídicos”.

Destacó “el gran trabajo que hizo la Policía, cómo acondicionaron las oficinas. Bregamos por que el personal esté cómodo, cuando uno está así trabaja mejor. Somos una empresa del estado que brindamos un servicio de seguridad. Este espacio está ubicado detrás de la Comisaría Cuarta. Es una inversión para poder trabajar mejor”.

Por su parte, el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, expresó que “se ha relocalizado la División, esta repartición policial estaba en calle Pellegrini y Montevideo. Ahora está detrás de Comisaría Cuarta, en un lugar independiente”.

“El primer día que vinimos había un árbol dentro de la casa. Hoy es un lugar habitable, donde pueden desarrollar su tarea, es un lugar independiente para que puedan hacer los efectivos la función que cumplen. Eso permite el bienestar, pero también poder desarrollar en pleno su actividad. El alquiler que se pagaba era de 18 millones de pesos anuales. Eso ya no se va a pagar más. Esa función vuelve a los funcionarios. La mudanza formal ya comenzó”, comentó.

Señaló que “es un área de Investigaciones y se le da la privacidad que necesita, que tiene las distintas reservas. Las personas que trabajan en esta área tienen el rostro cubierto porque deben preservar su identidad. Se les da el espacio que merecen y necesitan”.

Comentó también que en este momento “hay varias dependencias en reparación”.

Finalmente, el Jefe de Investigaciones, Horacio Blasón, dijo que “las autoridades se han ocupado del bienestar del personal policial. Es poner en valor este edificio, pero también las oficinas nuevas son motivadoras para el trabajo diario del personal. Tenemos 20 oficinas destinadas a distintas actividades. Tienen todo lo necesario para hacer la investigación policial”.