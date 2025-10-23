Enersa construirá una estación transformadora en Oro Verde y una línea en Arroyo Barú

La empresa de Energía de Entre Ríos continúa fortaleciendo la infraestructura eléctrica provincial y, a través de sus actos administrativos, impulsa la construcción de una Estación Transformadora de 132 kilovoltios (kV) en Oro Verde, obra estratégica para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en el área metropolitana de Paraná y zonas aledañas.

En paralelo, convoca a la ejecución de una línea de media tensión que complementará el refuerzo del sistema en el centro-sur entrerriano.

El acto administrativo será el 16 de diciembre a las 10, calle Buenos Aires 87 en la Sala del Segundo Piso / Casa Central de Enersa de Paraná.

El proyecto contempla la construcción de la ET 132 kV Oro Verde, que incluye la ingeniería de detalle, la ejecución de las obras, la provisión de materiales y equipamientos, los ensayos finales y su puesta en servicio. La estación se ubicará en un predio del Estado Nacional donde Enersa cuenta con servidumbre para este fin.

Por otro lado, la línea de media tensión 33 kV Berduc – Arroyo Barú contempla la construcción de una línea de media tensión en 33 kV de aproximadamente 18 km, que partirá de una línea existente sobre la RN 14 y se extenderá hasta la localidad de Arroyo Barú. Incluye la ingeniería de detalle, la ejecución de las obras, la provisión de materiales y equipamientos complementarios, los ensayos finales y la puesta en servicio.

El acto administrativo será el 13 de noviembre a las 10, calle Buenos Aires 87 Sala del Segundo Piso / Casa Central de Enersa en Paraná.

Por los pliegos y anexos consultar y descarga gratuita en la web oficial de Enersa www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones