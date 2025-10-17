Enersa informa que el corte de energía en el norte entrerriano se debió a una falla en una línea operada por Transnea

Enersa precisó que el corte de energía que afectó durante la tarde del jueves a varias localidades del norte de la Provincia se produjo por la caída de un árbol sobre la línea de alta tensión Salto Grande–Chajarí, infraestructura que no forma parte del sistema provincial, sino que pertenece a Transnea S.A., la transportista troncal responsable de la región del Noreste Argentino.

El evento ocurrió alrededor de las 14:30 y afectó el suministro eléctrico en Federal, Chajarí, Federación, Los Conquistadores y zonas rurales aledañas. El servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva pasadas las 16:00, una vez que el personal técnico de Enersa verificó las condiciones de seguridad del sistema provincial y confirmó que el inconveniente se originó en una línea ajena a su jurisdicción.

Desde la Empresa señalaron que la línea Salto Grande–Chajarí, de 132 kV, no depende de Enersa, sino de Transnea, compañía bajo jurisdicción nacional, por lo que su operación, mantenimiento y respuesta ante contingencias no están bajo control de la distribuidora provincial.

Por último, indicaron que mantienen comunicación permanente con las autoridades nacionales del sector eléctrico para exigir una mejora en la calidad del servicio de transporte de energía que abastece a Entre Ríos desde el sistema troncal.