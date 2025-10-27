Enersa obtuvo el primer premio en el CITTES 2025

El equipo de Trabajos con Tensión de Enersa obtuvo el Primer Premio en la categoría Transmisión en el X Congreso Internacional sobre Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (CITTES 2025), realizado del 21 al 24 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El reconocimiento fue otorgado por el trabajo “Implementación de drones para el relevamiento y termografías de LAT”, desarrollado por Walter Faure, Sergio Gaítan, Pablo Masmú y Luis Ignacio Ramírez. La propuesta se destacó por su aporte innovador en el uso de tecnología de drones para inspecciones y termografías en líneas aéreas de transmisión, optimizando los procesos de mantenimiento y reforzando la seguridad operativa.

El logro refleja el compromiso del equipo técnico de Enersa con la innovación, la eficiencia y la seguridad eléctrica, pilares fundamentales de la Empresa en su objetivo de brindar un servicio confiable y de calidad a toda la provincia.

El Congreso CITTES es uno de los encuentros más importantes del sector eléctrico en Latinoamérica, donde especialistas, empresas y organismos comparten experiencias y avances tecnológicos orientados a mejorar las tareas de transmisión y distribución de energía.

Enersa felicita a los integrantes del equipo de Trabajos con Tensión por este importante reconocimiento, que consolida el liderazgo de la empresa en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sistema eléctrico entrerriano.