Una pareja fue hospitalizada tras un vuelco en la Ruta 127

Un siniestro vial se registró este lunes por la tarde tarde en la Ruta Nacional N.º 127, a pocos kilómetros de la rotonda de acceso a Los Conquistadores. Por causas que se investigan, un Chevrolet Meriva perdió el control y volcó a un costado de la calzada.

Según se informó oficialmente, en el vehículo viajaba una pareja que se trasladaba desde Misiones hacia Córdoba. Ambos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital 2Santa Rosa” de Chajarí para su atención médica. El conductor sufrió una fractura en los dedos de una mano, mientras que su acompañante presentó lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial de Comisaría Los Conquistadores, servicios de emergencias y se dio intervención al médico policial para las actuaciones correspondientes. El tránsito no se vio interrumpido.