Enersa puso en servicio una nueva Subestación Transformadora de María Grande

La empresa de energía provincial concretó la puesta en servicio de la nueva Subestación Transformadora (SET) 33/13,2 kV en María Grande, una obra clave para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

La primera etapa se completó el pasado 10 de noviembre, con la energización del transformador de potencia y el distribuidor que alimenta al Parque Industrial local.Tres días después, el 13 de noviembre, entraron en servicio los distribuidores “Avenida” e “Interlagos”.

La obra, ubicada en un predio de Enersa, incluyó el diseño, construcción y montaje completo de la infraestructura eléctrica, la instalación de un transformador de 5 MVA, reconectadores, seccionadores, transformadores de corriente y tensión, además de una sala de comando equipada con sistemas de control y telecomunicaciones.

El proyecto contempló desde la ingeniería de detalle hasta las pruebas finales, incluyendo obras civiles, montaje electromecánico y provisión de materiales. El objetivo fue claro: fortalecer la capacidad energética del área y asegurar un servicio eléctrico más estable y eficiente para todos los usuarios.

Con esta nueva subestación, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la Provincia y con la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo local.