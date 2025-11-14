Paraná: el municipio presentó equipamiento para el Plan Verano

La Municipalidad presentó tractores, camiones, herramientas y 1.000 contenedores que serán distribuidos en distintos barrios.

La Municipalidad de Paraná presentó este jueves nuevos vehículos, maquinarias y herramientas que serán incorporados al Plan Verano, con el objetivo de reforzar el mantenimiento urbano y mejorar la prestación de servicios públicos en distintos sectores de la ciudad. El equipamiento incluye 130 motoguadañas, cuatro utilitarios Mercedes Benz, dos tractores, 25 sopladoras y un total de 1.000 contenedores plásticos que serán distribuidos en los barrios.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Rosario Romero y del secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, quienes destacaron la inversión municipal y el rol de los contribuyentes en el sostenimiento de estas mejoras.

«Estamos dando cuenta de una inversión que hace la municipalidad”

Durante la presentación, Romero valoró la incorporación del equipamiento y agradeció a los vecinos por el aporte que permite sostener este tipo de inversiones. “Estamos dando cuenta de inversión que hace la Municipalidad de la mano de nuestros contribuyentes, a los que agradecemos porque con las tasas y los recursos de coparticipación hacemos estas inversiones”, indicó en diálogo con Elonce.

La intendenta detalló que el municipio adquirió “1.000 contenedores nuevos, cuatro camiones de un tamaño razonable, más bien chicos, que se mueven por la ciudad”.

Explicó que decidieron dejar de comprar camionetas tradicionales para optar por unidades más prácticas: “Estos camioncitos permiten desde recoger una rama hasta llevar una cuadrilla de trabajo a un lugar y son mucho más prácticos”.

Asimismo, mencionó que se sumaron desmalezadoras con sus arneses protectores y otros elementos esenciales para el mantenimiento urbano. “Son cosas útiles para brindar los servicios”, sostuvo.

Contenedores: recomendaciones y cuidado del equipamiento urbano

Romero subrayó que los contenedores serán distribuidos en zonas con mayor requerimiento y recordó que se trata de un material muy utilizado por los vecinos. “Son de PVC, son muy requeridos. Les recomendamos a los vecinos que no dañen las ruedas, que es lo que más nos ocurre. Los vivimos reparando: hay vandalismo, que no los pinten arriba. Seamos ciudadanos educados, cuidemos lo nuestro”, expresó.

La intendenta advirtió sobre situaciones que afectan el mobiliario urbano: “No terminamos de hacer una plaza que a veces alguien que no tiene edad para subirse a un juego se sube y lo rompe. Todo cuesta dinero, le cuesta a la ciudad y somos más ciudadanos en tanto cuidamos los bienes públicos”.

