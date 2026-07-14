Atraparon a un conocido delincuente en un bar de Paraná

Tenía un pedido de captura vigente y la Justicia lo estaba buscando. Hay videos que lo muestran cometiendo ilícitos.

Un conocido delincuente de Paraná, que era buscado por la Justicia, fue detenido durante la madrugada de este martes mientras se encontraba en un bar de la capital entrerriana.

Según se informó, el procedimiento se concretó alrededor de las 3:30 en el bar “Pasatiempo”, ubicado en la intersección de Gobernador Procoro Crespo y Avenida Zanni. Tras tareas investigativas, personal de la División 911 localizó y demoró a Abel David Correa, de 31 años, quien se encontraba en el lugar junto a una motocicleta Motomel 110 cc.

De acuerdo con la información oficial, el hombre tenía un pedido de captura vigente por el plazo de 10 días hábiles, emitido el pasado 9 de julio por disposición de la jueza Carolina Guzmán. Además, es señalado por los investigadores como autor de distintos hechos delictivos ocurridos tanto en Paraná como en otras localidades, y existen registros fílmicos que lo vincularían con esos episodios.

Informada de la detención, la fiscal de Litigación, Mercedes Nin, dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia. Por otra parte, la motocicleta en la que se movilizaba fue retenida debido a que carecía de la documentación obligatoria para circular.