Los salarios registrados volvieron a caer: la pérdida supera el 4% en nueve meses

Así lo informó el Indec. Pese a que la inflación se desaceleró, los sueldos siguen sin recuperar

Pese a la desaceleración de la inflación, los salarios registrados volvieron a caer en mayo. Los haberes de trabajadores públicos y privados aumentaron 1,8% en el quinto mes del año frente a un IPC del 2,1% y dejaron atrás la tenue recuperación de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, los sueldos acumulan una pérdida de 4,2% del poder adquisitivo desde septiembre, cuando comenzaron la curva descendente, según los cálculos de Ámbito en base a fuentes oficiales.

El incremento del 1,8% de los haberes registrados se explica por un alza de 2% entre los asalariados privados y un 1,5% de los estatales. Sin embargo, hacia dentro del sector público los nacionales tuvieron avances de 1,9% y los provinciales del 1,4%.

En los primeros cinco meses del año, los sueldos del sector privado registrado aumentaron 12,3% frente a un IPC del 14,7%, mientras que los públicos lo hicieron un 13,7%, acotando esa pérdida real. Hacia dentro del sector, los provinciales fueron los que más avanzaron, con alzas de 14,1% y los nacionales tuvieron subas de 12,4%.

Los empleado del sector privado sufrieron una baja del 2,1% en el poder de compra de sus haberes en lo que va de 2026 y los del Estado un 0,9% real.

Si se compara con el inicio del gobierno de Javier Milei, la caída se amplía al 3,6% para los privados y los públicos alcanzan una pérdida de 17,8% real.