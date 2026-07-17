Auto giró en «U» y chocó con una moto

Un automóvil realizó la maniobra prohibida sobre doble línea amarilla y fue impactado por una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes de 21 años. Ambos fueron hospitalizados y la Policía trabajó en el lugar.

Un accidente de tránsito en avenida Zanni provocó que dos jóvenes de 21 años resultaran heridos, este jueves por la tarde, luego de que un automóvil realizara una maniobra prohibida sobre la avenida y fuera impactado por la motocicleta en la que se desplazaban.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18, a la altura del 1.000 de esa arteria de Paraná, frente al Hogar San Vicente de Paul. Según los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de un Renault Symbol intentó realizar un giro en «U» tras salir de la dársena del establecimiento, pese a la presencia de doble línea amarilla.

En ese momento, una Honda Wave 110 cc que circulaba en sentido sur-norte no logró evitar la colisión e impactó contra el guardabarro delantero izquierdo del automóvil.

Testigos señalaron que la maniobra del automovilista habría sido el desencadenante del choque, ya que el motociclista no tuvo margen para frenar o esquivar el vehículo que cruzó la calzada.

Los ocupantes de la motocicleta fueron identificados como Santino Segovia y Luciano Gómez, ambos de 21 años y domiciliados en distintos barrios de la capital entrerriana. Tras el fuerte impacto, recibieron asistencia médica y fueron trasladados al hospital para una evaluación de las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Tercera, con apoyo de efectivos de la Comisaría Décima, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el accidente.

Como consecuencia del operativo, el carril con sentido sur-norte de avenida Zanni permaneció parcialmente interrumpido, mientras el tránsito fue desviado y circuló con demoras.

El hecho volvió a poner de manifiesto los riesgos de realizar maniobras indebidas en avenidas de alto tránsito, especialmente cuando existe señalización que prohíbe este tipo de giros.