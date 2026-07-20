La Feria de Vacaciones de Invierno se extiende hasta el domingo

La propuesta que reúne a artesanos, emprendedores y gastronómicos en el Puerto Nuevo de Paraná continuará hasta el 26 de julio. Se puede visitar de 10 a 21.

«En el marco de la activa política de comercialización que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero, y atendiendo a la gran afluencia de público desde el inicio, decidimos junto a los feriantes extender la actividad con la expectativa de que lleguen nuevos visitantes que esta semana inician su receso invernal”, informó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

La continuidad de la propuesta contará con una oferta de 150 puestos. Además, se mantendrá el paseo gastronómico local en la zona del Monumento al Policía.

En cuanto al balance de las primeras dos semanas, Bustamante señaló: «Hubo mucha gente que visitó el predio, lo cual, teniendo en cuenta el complejo contexto macroeconómico, tuvo su correlato en las ventas. Por eso el interés de los feriantes en seguir abriendo. Sabemos que esto genera un movimiento económico; el año pasado fueron más de 400 millones de pesos solo en esta feria, por lo que esperamos obtener buenos resultados este año, los cuales serán relevados mediante un formulario específico junto al sector privado en los próximos días».