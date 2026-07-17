Confirmaron la indumentaria de la Selección para la final del mundial

La Albiceleste volverá a vestir camiseta, pantalón y medias blancas para enfrentar a España, mientras que Emiliano Martínez lucirá nuevamente el uniforme completamente verde.

A la espera de la final del Mundial de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en las últimas horas se confirmó que la Selección Argentina utilizará la indumentaria titular que usó en casi todo el Mundial para enfrentar a España.

Los únicos tres encuentros en los que el campeón del mundo modificó la vestimenta que tendrá contra España fue en los últimos dos duelos de la fase de grupos, cuando lució medias azules contra Austria y la alternativa ante Jordania, y en la reciente semifinal con Inglaterra, donde también jugó con la camiseta suplente.En cambio, en el resto de los compromisos de esta Copa del Mundo (Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza), Argentina utilizó su camiseta titular, pantalón y medias blancas, igual que como saldrá al campo de juego del MetLife.

A su vez, Dibu Martínez estará completamente de verde, como atajó en gran parte de Qatar 2022 y en las finales de la Copa América 2024 contra Colombia y en 2021 contra Brasil en el Maracaná, cuando se cortó una sequía de 28 años sin títulos. Aunque la camiseta era diferente, el Mundial pasado la Albiceleste también se vistió con short y medias blancas frente a Países Bajos, Croacia y la final con Francia.

España, por su parte, que viene de usar su casaca alternativa en la semifinal en la que le ganó a Francia por 2-0, volverá a vestir ante Argentina, la camiseta titular que es toda roja con las mangas azules y detalles en amarillo.