La inflación de junio fue de 1,9% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

El Índice de Precios al Consumidor mensual se desaceleró 0,2 puntos porcentuales contra mayo y ya acumuló un 16,8% en el primer semestre. Los rubros que más y menos presionaron sobre el índice general.

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, acumuló un 16,8% en los primeros seis meses del año.

La variación mensual se desaceleró 0,2 puntos porcentuales con respecto a mayo (2,1%). El IPC nacional acumuló un alza del 33,5% en el último año.

Así, el índice de precios al consumidor marcó el nivel más bajo desde agosto de 2025, en línea con lo que estimaba el Gobierno y las consultoras privadas. En ese contexto, la expectativa para junio giraba en torno a la posibilidad de que el índice mensual cayera por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que el dato del mes pasado fue el más bajo en diez meses. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”, observó.

A la vez, Caputo remarcó que “a nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%”.

“Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”, acotó.

El IPC Núcleo registró un incremento de 1,6%, impulsado principalmente por subas en productos como pan y cereales, medicamentos y alquileres. Dentro de los precios estacionales, que subieron 3,4%, se destacaron los aumentos en verduras y servicios turísticos, mientras que las frutas mostraron una caída. Los precios regulados avanzaron 2,3%, con alzas en electricidad y transporte público.

La división de Recreación y cultura encabezó los aumentos mensuales con una suba de 4,2%, impulsada por los mayores costos en paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 3,3 por ciento. Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado fueron las divisiones con menores variaciones, con incrementos de 0,9% y 0,4% respectivamente.

Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia en la suba mensual correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a los incrementos en verduras y en pan y cereales.

En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la incidencia principal se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en electricidad y alquileres.

En el Noreste también se registró un alza en el gas en garrafa, mientras que en el GBA impactaron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y por el adicional del 20% establecido en la normativa vigente.