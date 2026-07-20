Los jugadores de la Selección argentina volvieron al país

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18:30, con 16 futbolistas. El detalle de los pasajeros a bordo del vuelo que llegó a la Argentina. Messi llegará este martes a Rosario.

La Selección argentina volvió al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, donde se destaca la ausencia del capitán Lionel Messi en el vuelo. La Agencia Noticias Argentinas accedió al detalle de los pasajeros a bordo del vuelo que llegó a la Argentina alrededor de las 19.

Una segunda aeronave trajo a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y esperaron por sus seres queridos en el predio de la AFA en Ezeiza.

Según se informó son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

En tanto que, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.

Los jugadores de la Selección que volvieron a la Argentina

Emiliano Martínez

Lisandro Martínez

Marcos Senesi

Facundo Medina

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nico González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

José Manuel López.

El plantel, el cuerpo técnico y dirigentes de la AFA se dirigieron hacia el predio de la AFA en Ezeiza para reencontrarse con su familia.

Los micros, ploteados para recibirlos con honor, llevan la lleyenda «Bienvenida, Selección argentina» y un cartel en el que agradecen los esfuerzos «por dejarlo todo» durante el Mundial.