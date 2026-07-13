Tragedia en Paraná: un hombre murió tras ser embestido por un camión

El siniestro ocurrió frente a la Escuela de Policía sobre avenida José Hernández. La víctima murió tras ser atropellada por un camión y se investigan las circunstancias del hecho.

Un hombre murió este lunes en Paraná tras ser arrollado por un camión cargado de arena. El hecho sucedió en avenida José Hernández, uno de los accesos de la capital entrerriana.

De acuerdo a las primeras informaciones, por circunstancias que se investigan, un hombre fue colisionado sobre la Circunvalación, frente a la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, la mañana de este lunes.

El personal policial de la Jefatura Departamental de Paraná y Criminalística realiza las pericias correspondientes. Las circunstancias de la muerte están siendo investigadas y no se descarta ninguna hipótesis.

Según fuentes policiales, la víctima habría salido de manera intempestiva y se habría arrojado hacia el vehículo, por lo cual no descartan posible autodeterminación. Es materia de investigación por cámaras de seguridad y testigos.