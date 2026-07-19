Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial

El seleccionado inglés derrotó 6 a 4 a Francia en un partidazo disputado en Miami y finalizó el Mundial 2026 en el tercer lugar. Bukayo Saka fue la gran figura con tres goles.

Inglaterra derrotó este sábado por 6 a 4 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y cerró su participación en la Copa del Mundo con una victoria en un encuentro cargado de emociones. El partido se disputó en el estadio de Miami y tuvo diez goles, con Bukayo Saka como la gran figura de la jornada.

El conjunto inglés golpeó desde el inicio y abrió el marcador a los dos minutos del primer tiempo gracias a Declan Rice. Más tarde amplió la ventaja Ezri Konsa, mientras que Saka marcó un doblete antes del descanso para que Inglaterra se fuera al entretiempo con una contundente ventaja de 4 a 0.

Francia reaccionó, pero no alcanzó

En el complemento, Francia intentó cambiar la historia. Kylian Mbappé descontó a los dos minutos y luego Bradley Barcola volvió a acercar al conjunto francés en el marcador.

Sin embargo, Inglaterra respondió nuevamente con otro tanto de Bukayo Saka, que completó su triplete y volvió a estirar la diferencia.

El tramo final fue frenético. Mbappé anotó su segundo gol de la tarde, Ousmane Dembélé también convirtió para Francia y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre, pero Jude Bellingham selló el 6 a 4 definitivo en tiempo de descuento.

Un partido con diez goles

Las estadísticas reflejaron un desarrollo parejo pese al amplio marcador. Inglaterra terminó con el 55% de la posesión del balón, frente al 45% de Francia, además de completar 466 pases correctos contra 321 de su rival.

En cuanto a las llegadas, Inglaterra registró 18 remates al arco, mientras que Francia finalizó con 19 intentos. El encuentro no tuvo expulsados.

Con este triunfo, el seleccionado inglés se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, mientras que Francia finalizó en la cuarta posición.