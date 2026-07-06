Venezuela elevó a 3.342 la cifra de muertos y a 16.740 la de heridos por los terremotos

El nuevo balance fue comunicado por el Gobierno venezolano. Las operaciones de rescate continúan en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos del 24 de junio.

Venezuela actualizó el domingo por la noche el saldo de víctimas por los dos terremotos que golpearon el norte del país el pasado 24 de junio. Según informó el Gobierno mediante un parte oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 3.342 , mientras que los heridos ya superan los 16.740.

El nuevo parte oficial fue difundido en medio de los operativos de rescate que continúan en el estado de La Guaira , una de las áreas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 . A más de una semana de la catástrofe, los equipos de emergencia siguen trabajando entre edificios derrumbados, estructuras inestables y zonas donde el acceso permanece limitado.

El balance también indica que 6.462 personas fueron rescatadas , 86.794 familias recibieron atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda , mientras que destaca que siguen habilitados 79 campamentos transitorios .

El reporte oficial, reproducido por diversos diarios en Caracas, agrega que 856 edificios resultaron afectados , de los cuales 190 colapsaron .

Asimismo, precisa que en las labores de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales , 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios, y que desde los sismos se registraron 995 réplicas .

También informa sobre la distribución de 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y la atención de 23.820 pacientes.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, estimaciones de Naciones Unidas advierten que el número podría acercarse a las 50.000 personas, mientras avanzan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

Un segundo grupo de brigadistas argentinos partió para relevar a los rescatistas desplegados

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela «para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos».

El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.

Este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días un primer grupo de rescatistas trabaja intensamente en el lugar del desastre.

Delcy Rodríguez aseguró que no habrá entierros en fosas comunes

Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, Rodríguez afirmó este jueves que todas las víctimas fatales serán identificadas antes de ser entregadas a sus familiares. En ese sentido, rechazó la posibilidad de realizar entierros en fosas comunes.

La funcionaria explicó que el proceso de identificación se realiza primero mediante huellas dactilares. En los casos en los que ese método no resulta posible, se utilizan fotografías y pericias odontológicas forenses. Además, defendió la respuesta del Gobierno ante las críticas por la demora en la asistencia durante las primeras horas posteriores a los terremotos. Según indicó, el despliegue de efectivos militares y policiales comenzó pocas horas después de los sismos y se amplió con el correr de los días.

De acuerdo con Rodríguez, en las primeras 24 horas fueron movilizados unos 4.000 funcionarios, mientras que a las 48 horas el número llegó a 11.000. Actualmente, según el reporte oficial, hay alrededor de 19.000 agentes desplegados en las tareas de emergencia.

La Guaira, el epicentro de la destrucción

Los dos terremotos provocaron graves daños en La Guaira, sobre la costa caribeña venezolana, y también tuvieron impacto en zonas cercanas a Caracas. De acuerdo con el Gobierno, cerca de 200 edificios colapsaron por completo.

En paralelo, estimaciones técnicas citadas por organismos internacionales señalan que decenas de miles de edificaciones podrían haber sufrido algún tipo de daño. La magnitud de la destrucción mantiene en alerta a los equipos de rescate, que trabajan sobre estructuras con riesgo de nuevos derrumbes.

En las últimas horas, uno de los rescates que generó mayor repercusión fue el de un vigilante de 43 años que fue encontrado con vida tras pasar ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio. El operativo se realizó en la zona de Playa Grande y demandó más de 72 horas de trabajo continuo.

Según los equipos que participan de las tareas, el hallazgo reactivó la esperanza en otros puntos de búsqueda. Desde el inicio de los operativos, al menos 13 personas fueron rescatadas con vida, mientras continúan las intervenciones en edificios colapsados o parcialmente destruidos.

Refugios, reclamos y asistencia internacional

La emergencia también dejó a miles de personas sin vivienda. Las cifras oficiales indican que 12.841 personas perdieron sus hogares, aunque organismos de Naciones Unidas elevan la estimación a cerca de 16.000 desplazados.

En distintas zonas de La Guaira, familias enteras permanecen en campamentos improvisados, plazas o espacios abiertos, mientras esperan asistencia. También se observan viviendas marcadas con mensajes en las paredes, como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas”, utilizados para informar a los rescatistas y vecinos sobre la situación de sus ocupantes.

La distribución de ayuda avanza de forma irregular en algunos sectores. Vecinos de distintas comunidades aseguran que los alimentos, el agua y los artículos básicos no llegan con la misma frecuencia a todas las zonas afectadas, especialmente en áreas de difícil acceso.

Las agencias de Naciones Unidas habilitaron refugios temporales en La Guaira para alojar a personas desplazadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, estos espacios permanecerán activos inicialmente durante un mes, aunque su continuidad dependerá de la evolución de la emergencia.

Siguen las tareas de búsqueda tras los terremotos en Venezuela

A ocho días del doble terremoto, los trabajos de rescate continúan concentrados en los sectores más golpeados de La Guaira. En el operativo participan equipos locales y rescatistas internacionales, que trabajan de manera simultánea en distintos puntos del estado.

Las autoridades venezolanas aseguraron que el monitoreo continuará durante los próximos días y que las cifras podrían volver a modificarse a medida que avancen las tareas entre los escombros.

Mientras tanto, la prioridad sigue puesta en la búsqueda de desaparecidos, la identificación de las víctimas fatales y la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas por una de las peores tragedias recientes del país.