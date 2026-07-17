Con la participación de más de 1900 estudiantes y docentes finalizó el ciclo de formación para centros de estudiantes

El Consejo General de Educación (CGE) finalizó las jornadas formativas orientadas a la conformación, el fortalecimiento y la gestión de los centros de estudiantes en todo el territorio entrerriano.

La iniciativa, coordinada junto a la dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano, recorrió los 17 departamentos de la provincia con el fin de afianzar la participación democrática y el liderazgo en las instituciones secundarias y superiores.

Las jornadas de capacitación se desarrollaron bajo la modalidad presencial y alcanzaron a un total de 1.902 estudiantes y docentes pertenecientes a establecimientos de nivel secundario y superior. Los encuentros territoriales tuvieron como propósito central ofrecer instrumentos técnicos y normativos para la creación y administración diaria de los centros de estudiantes, promoviendo el compromiso cívico y la representación juvenil en el marco de lo establecido por la ley provincial 10.215.

Los resultados cuantitativos obtenidos al cierre de este trayecto reflejan un crecimiento sostenido respecto al ciclo lectivo 2025, periodo en el que habían participado alrededor de 1.600 estudiantes y docentes. Esta evolución consolida el interés creciente de las comunidades educativas por afianzar los espacios de debate y generar mayores oportunidades de integración para las nuevas generaciones entrerrianas dentro de los ámbitos escolares.

Estas acciones forman parte de la política educativa integral que impulsa la provincia, la cual posiciona a las y los estudiantes como protagonistas directos y eje de la transformación del sistema de enseñanza media, en consonancia con los objetivos fijados en el Plan Educativo Provincial 2023-2027. En este sentido, la institucionalización de los centros de estudiantes se presenta como una herramienta clave para la formación ciudadana y la construcción de escuelas más participativas y democráticas.

Durante el segundo semestre del año en curso, los equipos técnicos continuarán el trabajo en territorio mediante nuevas instancias de asesoramiento destinadas a las comisiones directivas de los centros de estudiantes que se encuentran registrados formalmente en el sistema SAGE. Estas próximas etapas incorporarán herramientas metodológicas que optimizarán la gestión interna de las y los jóvenes y ampliarán sus proyectos socioeducativos tanto dentro como fuera de las instituciones de la provincia.