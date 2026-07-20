Locales

Paraná: El Plan Calle a Calle continúa con trabajos de bacheo en Villa Hermosa

Paraná: El Plan Calle a Calle continúa con trabajos de bacheo en Villa Hermosa
La Municipalidad de Paraná avanza con nuevas intervenciones del Plan de Recuperación Vial Calle a Calle. En esta oportunidad, las tareas se desarrollan en la vecinal Villa Hermosa, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

El frente de trabajo comprende intervenciones de bacheo y se utilizaron más de 8 toneladas de asfalto en frío, un material que permite realizar reparaciones eficientes y prolongar la vida útil de la calzada.

Los trabajos se llevan adelante en la calle Maestro Normal al 1359, entre Hipólito Vieytes y Juan Díaz de Solís, donde el personal municipal interviene sectores que presentan deterioro por el uso y el paso del tiempo.

«El Plan Calle a Calle contempla intervenciones sostenidas con recursos y personal municipales, priorizando los sectores que requieren una reparación inmediata para garantizar una circulación más segura y eficiente», señalaron desde el Municipio.

Te puede interesar

La Feria de Vacaciones de Invierno se extiende hasta el domingo

admin

Anticipan una semana con bajas temperaturas

admin

Paraná: habrá un operativo con 180 policías y puestos sanitarios ante la final del mundial

admin
Radio RD 99.1