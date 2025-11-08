Esta tarde se realiza la 10ª Marcha del Orgullo Disidente en Paraná

Este sábado desde las 17, se desarrolla la décima edición de la Marcha del Orgullo Disidente en Paraná. La concentración es frente a Casa de Gobierno y culminará con un festival en el Parque Urquiza.

Este sábado 8 de noviembre se realiza en Paraná la 10ª Marcha del Orgullo Disidente, una actividad que celebra una década de movilización y defensa de los derechos de las identidades disidentes.

El evento comienza a las 17 horas, con una concentración frente a Casa de Gobierno, para luego avanzar por Avenida Alameda de la Federación y finalizar con el festival en el Parque Urquiza, donde se presentarán artistas locales y de otras provincias.

Eva Arriola, una de las organizadoras, expresó: “Estamos muy contentos y emocionados por esta nueva edición. Este año celebramos 10 años de lucha. Nos convoca un contexto que nos pone en jaque, con muchos ataques hacia nuestra comunidad, pero también con muchas ganas de decir basta: a los ajustes, a la precarización laboral, al hambre”.

La marcha conmemora los logros obtenidos durante estos años, pero también expone las dificultades actuales que enfrenta la comunidad LGBTIQ+.

Participación artística y trabajo colectivo

El evento cuenta con la participación de artistas locales y de otras ciudades, como Santa Fe y Rosario, que se suman tanto a la celebración como al reclamo.

Daniel Alfaro, también organizador, señaló: “Tendremos la participación de artistas de la región y DJs, que van a poner el cuerpo en esta causa”. Además, destacó el trabajo realizado durante todo el año: “Además de esta marcha, hemos estado trabajando con ollas populares, activando roperos de modo circular y muchas otras actividades para fortalecer la comunidad. Sabemos que el contexto es hostil, pero la red de artistas y activistas nos mantiene firmes en la lucha”.

“Hemos logrado leyes importantes”

En su repaso por los avances alcanzados, Arriola manifestó: “Hemos logrado leyes importantes como la de identidad de género y el matrimonio igualitario, pero en los últimos tiempos hemos visto retrocesos, especialmente en temas de salud pública. Por ejemplo, no hay presupuesto para tratamientos de VIH ni para la prevención en los centros de salud, lo que afecta tanto a nuestra comunidad como a la sociedad en general”.

La referente también resaltó la organización autónoma del movimiento: “Nuestra asamblea es autogestionada, nos financiamos con actividades propias. Esto tiene sus pros y sus contras, pero lo más importante es que hemos logrado organizarnos y fortalecernos como comunidad”.

La Marcha del Orgullo Disidente en Paraná cumple diez años de visibilización y reclamo, con la participación de cientos de personas que sostienen la consigna de igualdad, respeto y derechos para todas las identidades.