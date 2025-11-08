Shell volvió a aumentar el precio de sus combustibles

Durante la madrugada de este sábado se registró un leve incremento en los precios de las naftas y el diésel de Shell en la capital entrerriana. Según el relevamiento de Elonce, los aumentos oscilaron entre 0,36% y 0,78%.

Este sábado se aplicó una nueva actualización en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio Shell de la ciudad de Paraná. La suba, que comenzó a regir durante la madrugada, impactó en tres de las cuatro variantes que la firma ofrece, mientras que la nafta Súper mantuvo su valor sin modificaciones.

De acuerdo con el relevamiento realizado por Elonce, los precios vigentes a partir del 8 de noviembre son los siguientes:

Súper: $1.643

V-Power Nafta: $1.929

Evolux: $1.678

V-Power Diésel: $1.933

Los porcentajes de incremento fueron moderados: la V-Power Nafta subió un 0,78%, la Evolux un 0,36%, y la V-Power Diésel un 0,68%, en comparación con los valores anteriores.

La nafta Súper fue la única que no presentó cambios respecto a la última actualización, que se había registrado el pasado 1 de noviembre.