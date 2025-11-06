Este finde se realizará la 34ª Feria de las Colectividades

La nueva edición de la Feria y el 7º Festival Patio Sabores serán el 8 y 9 de noviembre en Sala Mayo. Reunirá a las comunidades inmigrantes, instituciones y artistas en un espacio de convivencia, música, danza, teatro y gastronomía.
Es una propuesta de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad y la Confederación Argentina de Colectividades.
“Argentina siempre fue un país de brazos abiertos y este fin de semana las colectividades van a mostrar sus historias, su gastronomía, su música y arte. Invitamos a todos a que participen de esta fiesta de cada pueblo que vino a nuestro país”, destacó Rosario Romero durante la presentación del evento.
La ya tradicional Feria de Colectividades ofrecerá propuestas musicales y danzas de comunidades de distintas nacionalidades, desfile de banderas que simbolizan la hermandad entre los pueblos. Disertaciones y una gran propuesta gastronómica con el Patio de Sabores con platos típicos y stands culturales, artesanías y espacios institucionales.
“Son más de 30 organizaciones que están vinculadas a la Unión de Colectividad de Entre Ríos y todos los años son parte de este broche de oro que involucra gastronomía, cultura, danza y todo lo que tienen para contar y aportar las colectividades”, destacó Sebastián Tommasi, director general de Colectividades del municipio y Presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y Confederación Argentina de Colectividades.
“Es una feria que se hace con mucho esfuerzo de parte de las colectividades y con una gran impronta del equipo municipal. La gente podrá disfrutar de dos jornadas en Sala Mayo, invitamos a las familias”, sostuvo José Gareis, secretario de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y Confederación Argentina de Colectividades.
El escenario principal ofrecerá una programación variada con espectáculos de danzas tradicionales, música en vivo, teatro y folklore. Participarán, entre otros, la Sociedad Italiana de Paraná con su cuadro “Cuatro Horizontes”, el cuerpo de baile de la Sociedad Española, el conjunto de danzas árabes del Club Sirio Libanés de Santa Fe, el grupo Lustigüe Musikanten de la Sociedad Alemana, la Asociación Vasca Urrundik, la Fundación Eslovena Duh, el Casal de Catalunya con su Esbart Ballem, y la Sociedad Friulana con una representación teatral. También se presentarán la Agrupación Agitando Pañuelos, el grupo folklórico de Bolivia, la Escuela de Música Italia y Rusia, y los músicos Nelson Rey Pastorela y Cristian Leiva, entre muchos otros.
Patio Sabores
El Patio Sabores ofrecerá una amplia propuesta gastronómica con platos típicos de diferentes colectividades, acompañados por un paseo de stands culturales, artesanías y espacios institucionales. Además, se realizarán actividades complementarias en el auditorio con participación de Biblioteca Popular, el CILEM, la Asociación Friulana Gustavo Artucio, y se presentará el libro Belgas, junto a proyecciones culturales, talleres Sociedad Alemana y espacios sobre turismo con Celina Jacob.
La Feria de las Colectividades se consolida cada año como una celebración del encuentro, la integración y la identidad compartida, reflejando el aporte de las migraciones al entramado cultural y social de Paraná y de toda la provincia.