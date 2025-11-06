Este finde se realizará la 34ª Feria de las Colectividades

La nueva edición de la Feria y el 7º Festival Patio Sabores serán el 8 y 9 de noviembre en Sala Mayo. Reunirá a las comunidades inmigrantes, instituciones y artistas en un espacio de convivencia, música, danza, teatro y gastronomía.

Es una propuesta de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad y la Confederación Argentina de Colectividades.

“Argentina siempre fue un país de brazos abiertos y este fin de semana las colectividades van a mostrar sus historias, su gastronomía, su música y arte. Invitamos a todos a que participen de esta fiesta de cada pueblo que vino a nuestro país”, destacó Rosario Romero durante la presentación del evento.