El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas

Con la participación de un centenar de profesionales veterinarios, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, forma coloquial de referirse a un conjunto de enfermedades. Su objetivo es enfrentar desde la integración del trabajo entre ganaderos y veterinarios el avance de las enfermedades anemizantes que afectan al rodeo entrerriano.

El encuentro se concretó en Villaguay, este miércoles, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico. El director de Producción Animal, Martín Sieber, puso en valor el interés del conjunto de entidades e instituciones de los sectores públicos y privados para profundizar políticas públicas que aporten a la lucha.

El funcionario subrayó que «desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia pusimos el combate contra Tristeza en la agenda pública a partir de una demanda concreta de los productores y nos integramos en una tarea común junto al Colegio de Médicos Veterinarios, la Federación Agraria, la Federación Entrerriana de Cooperativas, la Sociedad Rural; y la Federación de Asociaciones Rurales; junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)».