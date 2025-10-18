Locales

Finde soleado y con temperaturas agradables

Este sábado el tiempo muestra una franca mejoría en Entre Ríos y alrededores.

Luego de un viernes inestable, ventoso y por momentos lluvioso, este sábado el tiempo muestra una franca mejoría en Entre Ríos y alrededores. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y habrá máximas que superarán ampliamente los 20 grados, aunque sin llegar a los 30. Qué dice el pronóstico.

En Paraná se espera una jornada con máxima de 27 grados. En la capital y alrededores no lloverá y el cielo estará parcialmente nublado.

En Concordia, por su lado, se aguarda un día con similares característica. A una ligera neblina matinal le seguirá un día con cielo casi despejado y máxima de 26 grados.

En Gualeguaychú, por último, se prevé un sábado con cielo algo nublado y máxima de 24 grados. No lloverá.

