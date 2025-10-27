Habrá una audiencia en el marco del amparo ambiental por una chatarrería de Paraná

La audiencia ordenada por la jueza Mastaglia, tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada oportunamente y cuestiones técnicas referidas al traslado de residuos.

En el marco de las actuaciones por el amparo ambiental por la chatarrería ubicada en Avenida José Hernández 2561 de la capital entrerriana, la jueza Gabriela Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, dispuso la realización de una audiencia.

La misma tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a las 10, en el Salón de Audiencias Nº 12 en los Tribunales de Paraná. La causa se lleva adelante bajo el nombre “Barsanti, Liliana y otros c/Municipalidad de Paraná y otro s/Acción de Amparo (colectivo) Expte. 12.956”.

Desde la justicia indicaron que la audiencia tiene como objetivo “avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada oportunamente y cuestiones técnicas referidas al traslado de algunos de los residuos”. Será transmitida vía streaming por el canal de Youtube del Superior Tribunal de Justicia.

Vale recordar que el pasado 31 de marzo, la magistrada dispuso la clausura de la planta de tratamiento y residuos ubicada en la Avenida Circunvalación.

La acción de amparo fue presentada por vecinos de Paraná, reclamando por el funcionamiento de un depósito de chatarrería y aduciendo que afecta el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes y de los habitantes de la zona afectada por las actividades desarrolladas allí, por lo que interesan su traslado.